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Главный дипломат ЕС ушел на самоизоляцию

Автор: Надежда Собенко

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил, что идет на самоизоляцию. Он контактировал с человеком, заболевшим COVID-19.

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Об этом Боррель написал на своей странице в Twitter.

"Я был проинформирован сегодня во второй половине дня один из членов делегации, который путешествовал со мной и Янезом Ленарчичем (Еврокомиссар по кризисному менеджменту, - ред.) в Эфиопии на прошлой неделе, получил положительный тест на коронавирус. Я получил отрицательный результат теста по возвращении в воскресенье. Согласно правилам, я иду на самоизоляцию и подожду пока будет сделан второй тест", - отметил Боррель.

Еврокомиссар Янез Ленарчич также перешел на удаленный режим работы.

"Сегодня я был проинформирован, что член моей команды, который не входил в миссию в Эфиопии в конце прошлой недели, получил положительный тест на COVID-19. Согласно протоколу по здравоохранению, я самоизоллируюсь и буду работать из дома в ожидании второго теста. У меня не нет никаких симптомов и я чувствую себя хорошо ", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перешел на удаленный режим работы.

Отметим, что в Европе за последнюю неделю подтвердили более 700 тысяч новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд заболеваемости с начала пандемии.

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