Гонконг на месяц отменил авиарейсы почти из 150 стран

"Власти Гонконга заявили в пятницу, что городской аэропорт приостановит на месяц транзитные рейсы из примерно 150 стран и территорий, из-за высокого риска распространения коронавируса", - пишет издание.

Отмечается, что глава администрации Гонконга Керри Лем заявила, что также будут введены внутренние карантинные ограничения, которые вступят в силу уже с февраля, чтобы ограничить посещение магазинов, проведение вечеринок и празднований.

"Я знаю, что мы огорчим многих людей, но ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока нами не контролируется", - заявила она.

Кроме того, для помощи бизнесу правительство предоставит заведениям компенсацию. Из бюджета было выделено 459 миллионов долларов.

В свою очередь, международный аэропорт Гонконга также выступил с заявлением, что транзит из ряда стран приостанавливается с 16 января по 15 февраля в связи с распространением "Омикрона".