Гонконг на месяц отменил авиарейсы почти из 150 стран

Правительство Гонконга приняло решение об отмене на месяц транзитных авиарейсов из 150 стран и территорий. Это связано с быстрым распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Власти Гонконга заявили в пятницу, что городской аэропорт приостановит на месяц транзитные рейсы из примерно 150 стран и территорий, из-за высокого риска распространения коронавируса", - пишет издание.
Отмечается, что глава администрации Гонконга Керри Лем заявила, что также будут введены внутренние карантинные ограничения, которые вступят в силу уже с февраля, чтобы ограничить посещение магазинов, проведение вечеринок и празднований.
"Я знаю, что мы огорчим многих людей, но ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока нами не контролируется", - заявила она.
Кроме того, для помощи бизнесу правительство предоставит заведениям компенсацию. Из бюджета было выделено 459 миллионов долларов.
В свою очередь, международный аэропорт Гонконга также выступил с заявлением, что транзит из ряда стран приостанавливается с 16 января по 15 февраля в связи с распространением "Омикрона".
Напомним, Мексика стала второй страной в мире, которая отменила все требования на въезд для иностранцев. Так, с 1 января 2022 года в стране отменяют все ограничения к въезду в связи с COVID-19.