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Горнолыжные курорты зимой будут принимать только вакцинированных, - Ляшко

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Пятница 05 ноября 2021 21:31
Горнолыжные курорты зимой будут принимать только вакцинированных, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В этом году украинские горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных посетителей. При этом для посещения канатных дорог необходимо будет иметь COVID-сертификат.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать - чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в гостинице только вакцинированных", - заявил министр.

Он уточнил, что подобная норма будет действовать и для посетителей канатных дорог.

"Как это будет работать дальше. Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат - если вы поселились в гостиницу, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано в какой гостинице вы проживаете и дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию", - рассказал министр.

По словам Ляшко, сейчас подобную практику уже ввели некоторые ТРЦ. Он также добавил, что Минздрав работает с Ассоциацией гостиниц, чтобы внедрить такую практику.

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