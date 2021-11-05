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Гірськолижні курорти взимку прийматимуть тільки вакцинованих, - Ляшко

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П'ятниця 05 листопада 2021 21:31
Гірськолижні курорти взимку прийматимуть тільки вакцинованих, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Цього року українські гірськолижні курорти прийматимуть тільки вакцинованих відвідувачів. При цьому для відвідування канатних доріг необхідно буде мати COVID-сертифікат.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми вже прописали у вже чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть. І зараз коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, то треба це розуміти - щоб потім не було ніяких оскаржень. Вони будуть селити в готелі тільки вакцинованих", - заявив міністр.

Він уточнив, що подібна норма діятиме і для відвідувачів канатних доріг.

"Як це буде працювати далі. Щоб кожен раз не приходити на канатну дорогу і не показувати COVID-сертифікат - якщо ви оселилися в готель, там буде можливість отримати відповідний браслет, в якому буде вказано в якому готелі ви проживаєте і далі ви можете потрапити з цим браслетом на цю лінію", - розповів міністр.

За словами Ляшка, зараз подібну практику вже ввели деякі ТРЦ. Він також додав, що МОЗ працює з Асоціацією готелів, щоб впровадити таку практику.

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