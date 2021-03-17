Городская комиссия Киева сегодня обсудит ужесточение карантина
Сегодня, 17 марта, столичная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям соберется на заседание. Планируют обсудить ужесточение карантина в Киеве.
Об этом РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Вчера собиралась и сегодня будем собираться. Да (будут рассматривать ужесточение карантина - ред.). (Будем рассматривать - ред.) все возможные мероприятия, которые можно сделать", - сказал он.
Рубан отметил, что сегодня в Киеве наблюдается сложная ситуация, которая связана, в частности, с миграцией населения.
"Сегодня в Киеве ситуация с большим количеством миграции. Необходимо решить вопрос относительно усиленных мер и вообще, чуть ли не в "красную зону" перейти, но это вопрос исключительно на уровне Кабинета министров", - заявил он.
Глава столичной Госпотребслужбы пояснил, что Киев не может самостоятельно перейти в "красную зону" карантина, поскольку, согласно постановлению Кабмина, регионы могут только усиливать контроль за соблюдением ограничений.
Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство ужесточить ограничения карантина, которые действуют в "оранжевой зоне", в частности в Киеве.
В то же время в Кабмине обратились к местным органам власти с просьбой не ждать решения правительства, а самостоятельно ужесточать ограничения карантина в случае такой необходимости.
До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Киев близок к попаданию в "красную зону" карантина.