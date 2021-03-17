ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міська комісія Києва сьогодні може обговорити посилення карантину

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 17:26
Міська комісія Києва сьогодні може обговорити посилення карантину Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 17 березня, столична комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збереться на засідання. Планують обговорити посилення карантину в Києві.

Про це РБК-Україна розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Вчора збиралася і сьогодні будемо збиратися. Так (будуть розглядати посилення карантину - ред.). (Будемо розглядати - ред.) всі можливі заходи, які можна зробити", - сказав він.

Рубан зазначив, що сьогодні у Києві спостерігається складна ситуація, яка пов'язана, зокрема, з міграцією населення.

"Сьогодні у Києві ситуація з великою кількістю міграції. Необхідно вирішити питання щодо посилених заходів і взагалі, ледь не в "червону зону" перейти, але це питання виключно на рівні Кабінету міністрів", - заявив він.

Голова столичної Держспоживслужби пояснив, що Київ не може самостійно перейти у "червону зону" карантину, оскільки, згідно з постановою Кабміну, регіони можуть тільки посилювати контроль за дотриманням обмежень.

Водночас два співрозмовники видання в КМДА сказали, що на сьогодні засідання комісії не планується.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко закликав уряд посилити обмеження карантину, які діють у "помаранчевій зоні", зокрема в Києві.

Водночас в Кабміні звернулися до місцевих органів влади з проханням не чекати на рішення уряду, а самостійно посилювати обмеження карантину у разі такої потреби.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Київ близький до потрапляння у "червону зону" карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Київ ограничение ужесточение Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19