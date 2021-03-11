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Горсовет Одессы усиливает карантин и переходит на дистанционный режим работы

Новина українською → Одесса, Четверг 11 марта 2021 13:38
Горсовет Одессы усиливает карантин и переходит на дистанционный режим работы Фото: горсовет Одессы (izbirkom.org.ua)
Автор: Андрей Василюк

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе и для предотвращения распространения COVID-19 горсовет Одессы ввел дополнительные карантинные ограничения. Работа мэрии будет осуществляться в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета.

Отмечается, что одесский городской голова подписал распоряжение № 147 от 09.03.2021 г. "О дополнительных мерах по усилению карантина в работе исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского городского совета". Согласно документу, с 12 марта 2021 году в исполнительных органах Одесского городского совета вводится дистанционная работа (до особого распоряжения).

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовано утвердить графики дежурства работников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех мероприятий, проведение которых запланировано, начиная с 12 марта.

Департамент по вопросам обращений граждан Одесского городского совета будет осуществлять электронный прием через электронную почту:
- для обращений: obr4@omr.gov.ua;
- для запросов: obr8@omr.gov.ua.

Соответственно, на период ужесточения карантинных мер личный прием граждан руководящим составом Одесского городского совета приостановлен.

"По специальному режиму работы с 12 марта будут работать Департамент предоставления административных услуг и Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета. Коммунальным предприятиям и учреждениям Одесского городского совета рекомендовано, по возможности, внедрить дистанционную работу с 12 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель директора областного лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Дементьев предупредил, что Одесса в конце марта может попасть в "красную" зону карантина.

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