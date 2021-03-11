ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міськрада Одеси посилює карантин і переходить на дистанційний режим роботи

Новость на русском → Одеса, Четвер 11 березня 2021 13:38
Міськрада Одеси посилює карантин і переходить на дистанційний режим роботи Фото: міськрада Одеси (izbirkom.org.ua)
Автор: Андрій Василюк

Через погіршення епідеміологічної ситуації у місті і для запобігання поширенню COVID-19 міськрада Одеси запровадила додаткові карантинні обмеження. Робота мерії відбуватиметься в онлайн-режимі.

Про це повідомляє прес-служба одеської міськради.

Зазначається, що одеський міський голова підписав розпорядження № 147 від 09.03.2021 р. "Про додаткові заходи щодо посилення карантину у роботі виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради". Згідно з документом, з 12 березня 2021 року у виконавчих органах Одеської міської ради запроваджується дистанційна робота (до особливого розпорядження).

Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради рекомендовано затвердити графіки чергування працівників, забезпечити скасування, перенесення або переведення в онлайн-формат усіх заходів, проведення яких заплановано, починаючи з 12 березня.

Департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради буде здійснювати електронний прийом через електронну пошту:
- для звернень: obr4@omr.gov.ua;
- для запитів: obr8@omr.gov.ua.

Відповідно, на період посилення карантинних заходів особистий прийом громадян керівним складом Одеської міської ради призупинено.

"За спеціальним режимом роботи з 12 березня працюватимуть Департамент надання адміністративних послуг та Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради рекомендовано, за можливості, запровадити дистанційну роботу з 12 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Дементьєв попередив, що Одеса наприкінці березня може потрапити в "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19