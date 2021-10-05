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Госкомиссия завтра рассмотрит переход Харьковской области в "красную" зону, - ОГА

Автор: Валерия Полищук

В среду, 6 октября, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит переход Харьковской области в "красную" зону карантина. На протяжении нескольких дней в регионе регистрируют наибольшее количество заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

"По двум критериям превышен показатель, завтра государственная комиссия, где будет принято решение по области. Делаем все, чтобы не допустить введение красной зоны", - заявил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковская область может оказаться в "красной" зоне карантина.

Кроме того, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

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ХарьковКарантин