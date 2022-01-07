Госпитализирует и убивает. В ВОЗ не считают "Омикрон" легкой формой COVID

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких". По словам экспертов, он также приводит к случаям госпитализации и летальным исходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ .

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельта", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", - подчеркнули в ВОЗ.

Эксперты подытожили, что "цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.