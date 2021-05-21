График поступления COVID-вакцин в Украину: в Кабмине озвучили детали
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль раскрыл детали графика поступления вакцин от коронавируса в Украине. До конца мая ожидаются поставки нескольких препаратов.
"Относительно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин. Из них - 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч доз, во втором квартале - 500 тысяч, другие поставки - в 3 и 4 квартале соответственно", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что законтрактовано 10 млн доз вакцины Novavax.
"Novavax - 10 млн доз, 4 млн доз - в августе, затем 2 млн доз ежемесячно", - сказал он.
Также более 10 млн доз вакцины Украина получит от компании AstraZeneca.
"AstraZeneca - более 10 млн доз: 6,8 млн - по COVAX, а 2 млн - от Serum института. 1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По сто тысяч нам также обещают наши страны-партнеры", - отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что по 500 тысяч доз от Serum института может быть поставлено в мае, июне и июле, согласно подписанному контракту, а почти 900 тысяч уже поставлены.
"По Sinovac - 1,9 млн доз. И соответственно также график: 26 мая - 500 тысяч и еще 200 тысяч доз в начале июня", - сказал глава Кабмина.
Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на проведение COVID-вакцинации.
Как писало РБК-Украина, премьер заявил, что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.
Как писало РБК-Украина, новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.