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Греция открывает пляжный сезон: дистанция и дезинфекция обязательны для туристов

Новина українською → Греция, Воскресенье 09 мая 2021 06:28
Греция открывает пляжный сезон: дистанция и дезинфекция обязательны для туристов Фото: Греция открывает пляжи (Youtube.com/Reuters)
Автор: Наталья Скороход

В Греции открывают пляжный сезон. При этом некоторые правила останутся обязательными для всех отдыхающих и туристов.

Об этом сообщает Reuters.

Пляжи в Греции решили открыть в субботу. А со следующей недели в страну начнут впускать туристов.

Туризм составляет около пятой части экономики и рабочих мест Греции и после прошлогоднего карантина страна с трудом может позволить себе еще одно потерянное лето.

"Мы возлагаем наши надежды на туризм. Мы - одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль в наших финансах", - сказал управляющий пляжем в приморском пригороде Алимос Никос Веньерис.

В то же время, на пляжах придется соблюдать правила, которые помогут остановить распространение коронавируса. К примеру, зонтики должны будут размещены на дистанции не менее четырех метров друг от друга. Также на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, вселило во власти надежду. Власти верят в то, что туристы смогут отдохнуть в их стране безопасно.

Иностранных туристов в Грецию начнут впускать с 15 мая. Также к этому времени начнут открывать музеи.

Напомним, в Греции надеются на улучшение ситуации с коронавирусом летом. Это нужно для того, чтоб возродить туризм.

Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.

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