Греція відкриває пляжний сезон: дистанція та дезінфекція обов'язкові для туристів

У Греції відкривають пляжний сезон. При цьому деякі правила залишаться обов'язковими для всіх відпочиваючих та туристів.

Пляжі в Греції вирішили відкрити в суботу. А з наступного тижня в країну почнуть впускати туристів.

Туризм становить близько п'ятої частини економіки й робочих місць Греції і після торішнього карантину країна насилу може дозволити собі ще одне втрачене літо.

"Ми покладаємо наші надії на туризм. Ми - одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону буде відігравати велику роль в наших фінансах", - сказав керуючий пляжем в Приморському передмісті Алімос Нікос Веньеріс.

Водночас на пляжах доведеться дотримуватися правил, які допоможуть зупинити поширення коронавірусу. Наприклад, парасольки повинні будуть розміщені на дистанції не менше чотирьох метрів один від одного. Також на пляжах будуть проводити регулярну дезінфекцію і перевіряти співробітників пляжних барів та інший персонал на COVID-19.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що поєднання широкомасштабного тестування, імунізації і того факту, що багато заходів будуть проводитися на відкритому повітрі, вселило у владу надію. Влада вірить в те, що туристи зможуть відпочити в їхній країні безпечно.

Іноземних туристів до Греції почнуть впускати з 15 травня. Також до цього часу почнуть відкривати музеї.