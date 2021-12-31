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Греция сократила карантин для больных COVID-19 до 5 дней

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Греция, Пятница 31 декабря 2021 15:37
Греция сократила карантин для больных COVID-19 до 5 дней Фото: Греция сократила карантин для больных COVID-19 до 5 дней (Getty Іmages)
Автор: Ольга Белей

Греция сократила карантин для пациентов с COVID-19 до 5 дней с 10, хотя в стране наблюдается стремительный рост числа новых случаев инфицирования. Медперсонал обяжут делать тесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Греция последовала примеру США по сокращению вдвое карантина до 5-ти дней для людей с положительным результатом на коронавирус, но не проявляющих симптомов", - пишет издание.

По мнению ученых, новый доминирующий вариант "Омикрон" в большинстве случаев достаточно мягкий, поэтому позволяет людям, которые заразились им, вернуться на работу быстрее.

Такое решение Управления общественного здравоохранения Греции поможет людям, инфицированным COVID-19, вернуться на работу через пять дней, если у них нет симптомов или они имеют легкие симптомы. Они должны носить маски с высокой степенью защиты.

Медицинский персонал, который контактировал с пациентами с COVID-19 и получил три дозы вакцины, должен будет продолжить работу с обязательным ПЦР-тестом на третий день после заражения. Те, кто получил две дозы, должны будут пройти тест на первый, третий, пятый и седьмой день после заражения.

Напомним, в Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Ввели новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном".

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