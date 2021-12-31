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Греція скоротила карантин для хворих на COVID-19 до 5 днів

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Греція, П'ятниця 31 грудня 2021 15:37
Греція скоротила карантин для хворих на COVID-19 до 5 днів Фото: Греція скоротила карантин для хворих на COVID-19 до 5 днів (Getty Імадеѕ)
Автор: Ольга Белей

Греція скоротила карантин для пацієнтів з COVID-19 до 5 днів з 10, хоча в країні спостерігається стрімке зростання числа нових випадків інфікування. Медперсонал зобов'яжуть робити тести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Греція послідувала прикладу США щодо скорочення вдвічі карантину до 5-ти днів для людей з позитивним результатом на коронавірус, але у яких немає симптомів", - пише видання.

На думку вчених, новий домінуючий варіант "Омікрон" в більшості випадків досить м'який, тому дозволяє людям, які заразилися їм, повернутися на роботу швидше.

Таке рішення управління громадської охорони здоров'я Греції допоможе людям, інфікованим COVID-19, повернутися на роботу через п'ять днів, якщо у них немає симптомів або вони мають легкі симптоми. Вони повинні носити маски з високим ступенем захисту.

Медичний персонал, який контактував з пацієнтами з COVID-19 і отримав три дози вакцини, повинен буде продовжити роботу з обов'язковим ПЛР-тестом на третій день після зараження. Ті, хто отримав дві дози, повинні будуть пройти тест на перший, третій, п'ятий і сьомий день після зараження.

Нагадаємо, в Греції заборонили музику на комерційних майданчиках під час святкування Нового року. Ввівши нові обмеження через стрімке зростання захворюваності "Омікроном".

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