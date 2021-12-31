Греция сократила карантин для больных COVID-19 до 5 дней

"Греция последовала примеру США по сокращению вдвое карантина до 5-ти дней для людей с положительным результатом на коронавирус, но не проявляющих симптомов", - пишет издание.

По мнению ученых, новый доминирующий вариант "Омикрон" в большинстве случаев достаточно мягкий, поэтому позволяет людям, которые заразились им, вернуться на работу быстрее.

Такое решение Управления общественного здравоохранения Греции поможет людям, инфицированным COVID-19, вернуться на работу через пять дней, если у них нет симптомов или они имеют легкие симптомы. Они должны носить маски с высокой степенью защиты.

Медицинский персонал, который контактировал с пациентами с COVID-19 и получил три дозы вакцины, должен будет продолжить работу с обязательным ПЦР-тестом на третий день после заражения. Те, кто получил две дозы, должны будут пройти тест на первый, третий, пятый и седьмой день после заражения.