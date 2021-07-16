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Греция усиляет ограничения: рестораны и бары будут обслуживать только вакцинированных

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Афины, Пятница 16 июля 2021 15:51
Греция усиляет ограничения: рестораны и бары будут обслуживать только вакцинированных Фото: в Греции рестораны и бары будут обслуживать только вакцинированных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Греции приняло решение усилить карантинные ограничения на фоне резкого увеличения новых случаев заражения коронавирусом. Теперь развлекательные заведения под открытым небом будут обслуживать только вакцинированных посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Теперь клиенты баров, ресторанов и ночных клубов должны иметь при себе доказательства того, что они были привиты или выздоровели от COVID-19.

При этом заведения должны ограничить вместимость до 85% от максимальной вместительности. Допускаются только сидячие посетители.

Напомним, ранее власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут устранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения.

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