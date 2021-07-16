Греція посилює обмеження: ресторани і бари обслуговуватимуть тільки вакцинованих
Уряд Греції прийняв рішення посилити карантинні обмеження на тлі різкого збільшення нових випадків зараження на коронавірус. Тепер розважальні заклади просто неба обслуговуватимуть тільки вакцинованих відвідувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
Тепер клієнти барів, ресторанів і нічних клубів повинні мати при собі докази того, що вони були щеплені або одужали від COVID-19.
При цьому заклади повинні обмежити місткість до 85% від максимальної місткості. Допускаються тільки сидячі відвідувачі.
Нагадаємо, раніше влада Греції оголосила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для співробітників ряду сфер. У разі відмови від щеплення їх будуть усувати від роботи. Крім того, з 16 липня в країні невакциновані не зможуть відвідувати розважальні заклади.