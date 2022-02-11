Грозит ли Киеву новый локдаун: ответ КГГА
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, угрожает ли Киеву новый локдаун. В столице нет предпосылок для ужесточения карантинных ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
По его словам, несмотря на высокий уровень выявления новых случаев ситуация контролируемая и "не требует введения дополнительных ограничений".
"При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, сейчас составляет лишь 34%. По словам специалистов, это связано, в первую очередь, с высоким уровнем вакцинации горожан", - отметил Поворозник.
По его словам, в столичных больницах сейчас находятся 1832 пациента, в том числе 97 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также 109 пациентов, в том числе 6 детей с подозрением на заболевание.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко исключил введение в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".
Напомним, в "красной" зоне карантина находятся 5 областей. Только Полтавская область сегодня остается "желтой".