Чи загрожує Києву новий локдаун: відповідь КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

За його словами, попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і "не потребує запровадження додаткових обмежень".

"При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян", - зазначив Поворозник.

За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей, - із підозрою на захворювання.