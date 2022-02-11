ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи загрожує Києву новий локдаун: відповідь КМДА

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 13:51
Чи загрожує Києву новий локдаун: відповідь КМДА Фото: лоудаун в Києві вводити не планують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

За його словами, попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і "не потребує запровадження додаткових обмежень".

"При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян", - зазначив Поворозник.

За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей, - із підозрою на захворювання.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виключив введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину перебувають 5 областей. Тільки Полтавська область сьогодні залишається "жовтою".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус