Грозит ли ответственность за покупку COVID-сертификата: что говорят в Нацполиции
Покупка поддельного COVID-сертификата еще не является уголовным проступком. А вот применение такого "сертификата" уже карается законом.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку".
Как пояснила пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева, если владелец поддельного COVID-сертификата нигде им не воспользуется, то ответственность ему не грозит.
"Само наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но, когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе", - уточнила она.
А устанавливать, использовался ли сертификат, будут с помощью цифровых следов, остающихся после считывания QR-кода с поддельного сертификата.
Кроме того, Рева прокомментировала недавний призыв полтавских полицейских к владельцам поддельных сертификатов. Они предлагали раскаяться и рассказать, где получили "услугу", в обмен на освобождение от наказания из-за решения суда. По словам представительницы Нацполиции, это самодеятельность местных правоохранителей.
Какая ответственность сейчас:
- за фиктивную прививку с внесением данных в реестр врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ;
- за использование поддельного сертификата можно попасть за решетку на два года.
Напомним, уже на следующей неделе Рада может окончательно поддержать законопроект 6084 об усилении ответственности за фейковые COVID-сертификаты.
Добавим, к ответственности за подделку сертификатов уже привлекли двух врачей.