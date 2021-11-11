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Грозит ли ответственность за покупку COVID-сертификата: что говорят в Нацполиции

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Украина, Четверг 11 ноября 2021 16:48
Грозит ли ответственность за покупку COVID-сертификата: что говорят в Нацполиции Фото: кого будут наказывать за поддельные COVID-сертификаты (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Покупка поддельного COVID-сертификата еще не является уголовным проступком. А вот применение такого "сертификата" уже карается законом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку".

Как пояснила пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева, если владелец поддельного COVID-сертификата нигде им не воспользуется, то ответственность ему не грозит.

"Само наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но, когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе", - уточнила она.

А устанавливать, использовался ли сертификат, будут с помощью цифровых следов, остающихся после считывания QR-кода с поддельного сертификата.

Кроме того, Рева прокомментировала недавний призыв полтавских полицейских к владельцам поддельных сертификатов. Они предлагали раскаяться и рассказать, где получили "услугу", в обмен на освобождение от наказания из-за решения суда. По словам представительницы Нацполиции, это самодеятельность местных правоохранителей.

Какая ответственность сейчас:

  • за фиктивную прививку с внесением данных в реестр врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ;
  • за использование поддельного сертификата можно попасть за решетку на два года.

Напомним, уже на следующей неделе Рада может окончательно поддержать законопроект 6084 об усилении ответственности за фейковые COVID-сертификаты.

Добавим, к ответственности за подделку сертификатов уже привлекли двух врачей.

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