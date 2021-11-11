Грозит ли ответственность за покупку COVID-сертификата: что говорят в Нацполиции

Покупка поддельного COVID-сертификата еще не является уголовным проступком. А вот применение такого "сертификата" уже карается законом.

Как пояснила пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева, если владелец поддельного COVID-сертификата нигде им не воспользуется, то ответственность ему не грозит.

"Само наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но, когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе", - уточнила она.

А устанавливать, использовался ли сертификат, будут с помощью цифровых следов, остающихся после считывания QR-кода с поддельного сертификата.

Кроме того, Рева прокомментировала недавний призыв полтавских полицейских к владельцам поддельных сертификатов. Они предлагали раскаяться и рассказать, где получили "услугу", в обмен на освобождение от наказания из-за решения суда. По словам представительницы Нацполиции, это самодеятельность местных правоохранителей.

Какая ответственность сейчас: