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Двое врачей уже получили приговоры за подделку COVID-документов, - МВД

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Украина, Среда 10 ноября 2021 15:12
Двое врачей уже получили приговоры за подделку COVID-документов, - МВД Фото: Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного медработника оштрафовали на 34 тысячи гривен, а другому дали 2 года тюрьмы с испытательным сроком на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина в Facebook.

"Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей. Например, одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок", - написал Енин.

По его словам, еще одного врача в Ивано-Франковске приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

"В отношении самих граждан, уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном, при пересечении границы. Пока все отделались штрафами", - отметил Енин.

Он также сообщил, что в Украине с начала года уже открыто 1200 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов, COVID-сертификатов международных свидетельств о вакцинации.

Напомним, что Министерство здравоохранения сейчас работает над механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.

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