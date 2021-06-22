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В Грузии отменили ношение масок и комендантский час

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в стране с 1 июля отменят комендантский час - ограничение на передвижение в ночные часы (с 23:00 до 4:00). Со вторника отменили и обязательное ношение масок.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"С сегодняшнего дня в стране также отменили обязательное ношение масок на улице. Маски остаются обязательными в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - рассказал грузинский премьер.

Отметим, комендантский час действовал в Грузии с ноября прошлого года. Для нарушителей предусмотрели штраф в размере двух тысячи лари (около 630 долларов).

Напомним, на прошлой неделе правительство Грузии обновило правило въезда в страну для иностранных туристов. Отныне детям до десяти лет не нужно предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, 1 июня Грузия открыла сухопутные границы.

Кроме того, государство 1 марта упростило правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

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