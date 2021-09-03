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Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca: власти назвали причину

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Грузия, Пятница 03 сентября 2021 02:18
Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca: власти назвали причину Фото: Грузия отказалась от поставок вакцины AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Грузия отказалась от поставки 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Они должны были прибыть в страну из Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Civil.ge.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что Грузия отказалась от пожертвования 50 000 доз вакцины AstraZeneca из Латвии. По его словам, это "суверенный выбор" страны.

Ссылаясь на врачей и эпидемиологов, Гарибашвили заявил, что уколы AstraZeneca менее востребованы и менее приоритетны для населения страны.

"Если бы в стране не было вакцин, и мы отказались бы от них, это было бы прямо преступлением", - заявил Гарибашвили.

По его словам, сейчас в стране достаточно вакцины от коронавируса, а именно, в Грузии есть 3 миллиона доз вакцин.

По его словам, сейчас в Грузии есть вакцины Pfizer-BioNTech и Sinovac. Кроме того, власти заказали один миллион доз вакцины Sinopharm и работают над получением еще 2 миллионов прививок Pfizer.

Напомним, что в Таиланде решили смешивать AstraZeneca с китайской вакциной. Там считают, что такое комбинирование усиливает иммунитет.

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