Грузия отказалась от 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca: власти назвали причину
Грузия отказалась от поставки 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Они должны были прибыть в страну из Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Civil.ge.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что Грузия отказалась от пожертвования 50 000 доз вакцины AstraZeneca из Латвии. По его словам, это "суверенный выбор" страны.
Ссылаясь на врачей и эпидемиологов, Гарибашвили заявил, что уколы AstraZeneca менее востребованы и менее приоритетны для населения страны.
"Если бы в стране не было вакцин, и мы отказались бы от них, это было бы прямо преступлением", - заявил Гарибашвили.
По его словам, сейчас в стране достаточно вакцины от коронавируса, а именно, в Грузии есть 3 миллиона доз вакцин.
По его словам, сейчас в Грузии есть вакцины Pfizer-BioNTech и Sinovac. Кроме того, власти заказали один миллион доз вакцины Sinopharm и работают над получением еще 2 миллионов прививок Pfizer.
Напомним, что в Таиланде решили смешивать AstraZeneca с китайской вакциной. Там считают, что такое комбинирование усиливает иммунитет.