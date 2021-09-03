Грузія відмовилася від 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca: влада назвала причину

Грузія відмовилася від поставки 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca . Вони повинні були прибути в країну з Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Civil.ge .

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що Грузія відмовилася від пожертвування 50 000 доз вакцини AstraZeneca з Латвії. За його словами, це "суверенний вибір" країни.

Посилаючись на лікарів та епідеміологів, Гарібашвілі заявив, що уколи AstraZeneca менш затребувані й менш пріоритетні для населення країни.

"Якби в країні не було вакцин, і ми відмовилися б від них, це було б прямо злочином", - заявив Гарібашвілі.

За його словами, зараз в країні достатньо вакцини від коронавірусу, а саме, в Грузії є 3 мільйони доз вакцин.