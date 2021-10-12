Губернатор Техаса запретил бизнесу вводить обязательную вакцинацию

Губернатор Техаса Грег Эбботт запретил бизнесу вводить требования на обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников и клиентов. Соответствующее распоряжение он ввел 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам Эбботта, вакцинация должна быть добровольной, а мандат администрации Байдена по вакцинации он назвал чрезмерным федеральным вмешательством.

Как известно, администрация президента США обязала компании со 100 и более сотрудниками обеспечивать им вакцинацию или регулярное тестирование на коронавирус.

"Вакцина COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса, но должна оставаться добровольной, а не принудительной", - говорится в заявлении Эбботта.

Эбботт также отказался от требований по использованию масок и требований доказательства вакцинации, хотя в Техасе наблюдается рост случаев заболевания и переполнение больниц. Кроме того, сам Эбботт летом переболел коронавирусом.

