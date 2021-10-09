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В США примут путешественников с COVID-прививками, признанными ВОЗ

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США, Суббота 09 октября 2021 02:48
В США примут путешественников с COVID-прививками, признанными ВОЗ Фото: в США примут путешественников, вакцинированных вакцинами, признанными ВОЗ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США с ноября начнут принимать иностранцев, прошедших полную вакцинацию от коронавируса. При этом вакцины, которыми привиты путешественники, должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель CDC сообщила изданию, что шесть вакцин, одобренных FDA или внесенных в список ВОЗ для экстренного использования, будут соответствовать критериям для поездки в США.

На признании в США прививок от коронавируса, одобренных ВОЗ, настаивали многие страны, поскольку вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, широко не используются во всех странах.

Новые правила коснуться полностью вакцинированных авиапассажиров из 26 так называемых стран Шенгенского соглашения в Европе, а также из Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Южной Африки, Ирана и Бразилии.

При этом отмечается, что CDC должен доработать и опубликовать новые правила отслеживания контрактов для иностранных посетителей, которые он отправил в Белый дом на рассмотрение. Также CDC опишет правила для детей, которые еще не имеют права на прививки для посетителей из стран, где вакцины не являются широко доступными.

Напомним, что Великобритания признает COVID-серификаты, которые выданы в Украине. Новые правила въезда начнут действовать в этом месяце.

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