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Хакеры распространили в сети данные об оценке COVID-вакцин в ЕС

Новина українською → Амстердам, Пятница 15 января 2021 20:00
Хакеры распространили в сети данные об оценке COVID-вакцин в ЕС Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассказало, какие данные похитили хакеры во время недавней кибератаки. Кибер-преступники завладели электронными письмами, которые содержали информацию об оценке COVID-вакцин в Евросоюзе.

Об этом говорится на сайте EMA.

Эта информация, как заявляет EMA, оказалась в сети Интернет и может подорвать доверие к вакцинам от коронавируса.

В частности, была похищена информация о двух разрешениях на продажу вакцин в ЕС, которые были предоставлены в конце декабря - начале января после независимой оценки.

Сейчас агентство EMA продолжает полностью поддерживать уголовное расследование относительно похищения данных о вакцинах. Правоохранители проводят все необходимые действия.

Напомним, в середине декабря EMA заявило о кибератаке. Позже стало известно, что во время кибератаки на ведомство хакеры похитили данные о вакцинах Moderna и Pfizer.

Кроме того, в начале этой недели EMA заявило, что похищенные хакерами данные о вакцинах Moderna и Pfizer оказались в сети Интернет. Однако, какие именно данные распространили хакеры, в агентстве не уточняли.

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