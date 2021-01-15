ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хакери поширили в мережі дані про оцінку COVID-вакцин в ЄС

Новость на русском → Амстердам, П'ятниця 15 січня 2021 20:00
Хакери поширили в мережі дані про оцінку COVID-вакцин в ЄС Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розповіло, які дані викрали хакери під час нещодавньої кібератаки. Кіберзловмисники заволоділи електронними листами, які містили інформацію про оцінку COVID-вакцин в Євросоюзі.

Про це йдеться на сайті EMA.

Ця інформація, як заявляє EMA, опинилася в мережі Інтернет та може підірвати довіру до вакцин від коронавірусу.

Зокрема, була викрадена інформація щодо двох дозволів на продаж вакцин в ЄС, які були надані наприкінці грудня - початку січня після незалежної оцінки.

Зараз агенство EMA продовжує повністю підтримувати кримінальне розслідування щодо викрадення даних про вакцини. Правоохоронці проводять всі необхідні дії.

Нагадаємо, в середині грудня EMA заявило про кібератаку. Пізніше стало відомо, що під час кібератаки на відомство хакери викрали дані про вакцини Moderna і Pfizer.

Крім того, на початку цього тижня EMA заявило, що викрадені хакерами дані про вакцини Moderna і Pfizer опинилися в мережі Інтернет. Однак, які саме дані поширили хакери, в агенстві не уточнювали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Евросоюз Вакцина хакери
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19