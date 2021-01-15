Хакери поширили в мережі дані про оцінку COVID-вакцин в ЄС

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розповіло, які дані викрали хакери під час нещодавньої кібератаки. Кіберзловмисники заволоділи електронними листами, які містили інформацію про оцінку COVID-вакцин в Євросоюзі.

Про це йдеться на сайті EMA.

Ця інформація, як заявляє EMA, опинилася в мережі Інтернет та може підірвати довіру до вакцин від коронавірусу.

Зокрема, була викрадена інформація щодо двох дозволів на продаж вакцин в ЄС, які були надані наприкінці грудня - початку січня після незалежної оцінки.

Зараз агенство EMA продовжує повністю підтримувати кримінальне розслідування щодо викрадення даних про вакцини. Правоохоронці проводять всі необхідні дії.

Нагадаємо, в середині грудня EMA заявило про кібератаку. Пізніше стало відомо, що під час кібератаки на відомство хакери викрали дані про вакцини Moderna і Pfizer.

Крім того, на початку цього тижня EMA заявило, що викрадені хакерами дані про вакцини Moderna і Pfizer опинилися в мережі Інтернет. Однак, які саме дані поширили хакери, в агенстві не уточнювали.