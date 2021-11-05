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Харьков и Черкассы выводят школы с длинных каникул. Сразу на очное обучение

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Харьков, Черкассы, Пятница 05 ноября 2021 13:24
Харьков и Черкассы выводят школы с длинных каникул. Сразу на очное обучение Фото: в Харькове и Черкассах заканчиваются каникулы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

После трехнедельных каникул Харьков и Черкассы возобновляют очное обучение в школах. С 8 ноября за парты вернутся ученики с 1 по 11 классы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Город Х" и Facebook заместителя городского головы Черкасс Анастасии Чубины.

В частности, как заявила директор Департамента образования городского совета Харькова Ольга Деменко, трехнедельные каникулы заканчиваются.

"Со следующей недели, с понедельника, школьники Харькова - с 1 по 11 классы - учатся в стационарном режиме", - добавила она.

Такая же ситуация и в Черкассах, где после затяжных каникул обучение в школах возобновляется в обычном режиме без перехода на дистанционную форму.

"Пока эпидситуация в городе позволяет нам не применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн обучение", - отметила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

Напомним, ранее сообщалось, что в школах Харькова продлили учебный год из-за длинных осенних каникул.

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