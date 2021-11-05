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Харків і Черкаси виводять школи з довгих канікул. Відразу на очне навчання

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Харків, Черкаси, П'ятниця 05 листопада 2021 13:24
Харків і Черкаси виводять школи з довгих канікул. Відразу на очне навчання Фото: у Харкові та Черкасах закінчуються канікули (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Після тритижневих канікул Харків і Черкаси відновлюють очне навчання в школах. З 8 листопада за парти повернуться учні з 1 по 11 класи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Місто Х" і Facebook заступника міського голови Черкас Анастасії Чубини.

Зокрема, як заявила директор Департаменту освіти міської ради Харкова Ольга Деменко, тритижневі канікули закінчуються.

"З наступного тижня, з понеділка, школярі Харкова - з 1 по 11 класи - навчаються в стаціонарному режимі", - додала вона.

Така ж ситуація і в Черкасах, де після затяжних канікул навчання в школах поновлюється в звичайному режимі без переходу на дистанційну форму.

"Поки епідситуація в місті дозволяє нам не застосовувати більш жорсткі заходи і не переводити дітей на онлайн навчання", - зазначила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в школах Харкова продовжили навчальний рік через довгі осінні канікули.

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