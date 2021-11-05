Харьков и Черкассы выводят школы с длинных каникул. Сразу на очное обучение

В частности, как заявила директор Департамента образования городского совета Харькова Ольга Деменко, трехнедельные каникулы заканчиваются.

"Со следующей недели, с понедельника, школьники Харькова - с 1 по 11 классы - учатся в стационарном режиме", - добавила она.

Такая же ситуация и в Черкассах, где после затяжных каникул обучение в школах возобновляется в обычном режиме без перехода на дистанционную форму.

"Пока эпидситуация в городе позволяет нам не применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн обучение", - отметила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.