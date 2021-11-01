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Харьков на неделю продлил каникулы в школах

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Харьков, Понедельник 01 ноября 2021 13:47
Харьков на неделю продлил каникулы в школах Фото: в Харькове продлили школьные каникулы (Maja Hitij/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Из-за карантина в Харькове осенние каникулы в школах продлятся до 7 ноября. Решение связано с необходимостью сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Харькова.

Как заявила директор Департамента образования Ольга Деменко, каникулы в Харькове продлятся еще неделю. Отметим, они начались также на неделю раньше, 18 октября.

Напомним, с 1 ноября школы в Киеве из-за "красной" зоны адаптивного карантина перевели на дистанционное обучение, в том числе младшие классы, но в столице уже назвали условие, при котором они вернутся на очную работу.

Также сообщалось, что школы Николаева перешли на дистанционную форму обучения, но для учеников первых классов и спецшкол продолжаются осенние каникулы.

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