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Харків на тиждень продовжив канікули в школах

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Харків, Понеділок 01 листопада 2021 13:47
Харків на тиждень продовжив канікули в школах Фото: у Харкові продовжили шкільні канікули (Maja Hitij/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Через карантин у Харкові осінні канікули в школах триватимуть до 7 листопада. Рішення пов'язане з необхідністю стримати поширення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Харкова.

Як заявила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, канікули в Харкові триватимуть ще тиждень. Зазначимо, вони почалися також на тиждень раніше, 18 жовтня.

Нагадаємо, з 1 листопада школи в Києві через "червону" зону адаптивного карантину перевели на дистанційне навчання, в тому числі молодші класи, але в столиці вже назвали умову, за якої вони повернуться на очну роботу.

Також повідомлялося, що школи Миколаєва перейшли на дистанційну форму навчання, але для учнів перших класів та спецшкіл тривають осінні канікули.

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