ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации: адреса

Новина українською →
Харьков, Вторник 10 августа 2021 17:02
Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации: адреса Фото: Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации от коронавируса. В целом прививки можно получить в 10 пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me.

"В Харькове добавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в целом уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.

Указано, что новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:

  • ул. 12-апреля, 8;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 10-А;
  • вул. Доватора Генерала, 7.

Кроме этого, ранее открытые пункты тоже функционируют в обычном режиме по адресам:

  • ул. Сумская, 56;
  • ул. Полтавский шлях, 56;
  • вул. Шатилова дача, 4;
  • ул. Тринклера, 6;
  • ул. Кооперативная, 28-А;
  • вул. Павлова Академика, 44Б;
  • вул. Пушкинская, 2.

Указано, что для харьковчан уже доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.

В сервисе добавляют, что данные о записи, дате, времени и номере бригады можно просмотреть после записи в приложении Helsi.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Коронавирус Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе