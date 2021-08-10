Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации: адреса
Фото: Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации от коронавируса. В целом прививки можно получить в 10 пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me.
"В Харькове добавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в целом уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.
Указано, что новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:
- ул. 12-апреля, 8;
- ул. Богдана Хмельницкого, 10-А;
- вул. Доватора Генерала, 7.
Кроме этого, ранее открытые пункты тоже функционируют в обычном режиме по адресам:
- ул. Сумская, 56;
- ул. Полтавский шлях, 56;
- вул. Шатилова дача, 4;
- ул. Тринклера, 6;
- ул. Кооперативная, 28-А;
- вул. Павлова Академика, 44Б;
- вул. Пушкинская, 2.
Указано, что для харьковчан уже доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.
В сервисе добавляют, что данные о записи, дате, времени и номере бригады можно просмотреть после записи в приложении Helsi.