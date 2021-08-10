Харків відкрив три нові пункти масової вакцинації: адреси
Фото: Харків відкрив три нові пункти масової вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Харкові відкрили три нові пункти масової вакцинації від коронавірусу. Загалом щеплення можна отримати у 10 пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.me.
"В Харкові додалось ще 3 пункти масової вакцинації - загалом вже відкрито онлайн-запис до 10 пунктів", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що нові пункти вакцинації розміщені за такими адресами:
- вул. 12-квітня, 8;
- вул. Богдана Хмельницького, 10-А;
- вул. Доватора Генерала, 7.
Крім цього, раніше відкриті пункти теж функціонують у звичайному режимі за адресами:
- вул. Сумська, 56;
- вул. Полтавський шлях, 56;
- вул. Шатилова дача, 4;
- вул. Трінклера, 6;
- вул. Кооперативна, 28-А;
- вул. Павлова Академіка, 44Б;
- вул. Пушкінська, 2.
Вказано, що для харків'ян вже доступні вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і Moderna.
У сервісі додають, що дані про запис, дату, час та номер бригади можна переглянути після запису у додатку Helsi.