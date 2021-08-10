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Харків відкрив три нові пункти масової вакцинації: адреси

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Харків, Вівторок 10 серпня 2021 17:02
Харків відкрив три нові пункти масової вакцинації: адреси Фото: Харків відкрив три нові пункти масової вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові відкрили три нові пункти масової вакцинації від коронавірусу. Загалом щеплення можна отримати у 10 пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.me.

"В Харкові додалось ще 3 пункти масової вакцинації - загалом вже відкрито онлайн-запис до 10 пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нові пункти вакцинації розміщені за такими адресами:

  • вул. 12-квітня, 8;
  • вул. Богдана Хмельницького, 10-А;
  • вул. Доватора Генерала, 7.

Крім цього, раніше відкриті пункти теж функціонують у звичайному режимі за адресами:

  • вул. Сумська, 56;
  • вул. Полтавський шлях, 56;
  • вул. Шатилова дача, 4;
  • вул. Трінклера, 6;
  • вул. Кооперативна, 28-А;
  • вул. Павлова Академіка, 44Б;
  • вул. Пушкінська, 2.

Вказано, що для харків'ян вже доступні вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і Moderna.

У сервісі додають, що дані про запис, дату, час та номер бригади можна переглянути після запису у додатку Helsi.

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