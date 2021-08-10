UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации: адреса

Автор: Мария Кучерявец

В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации от коронавируса. В целом прививки можно получить в 10 пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me.

"В Харькове добавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в целом уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.

Указано, что новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:

  • ул. 12-апреля, 8;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 10-А;
  • вул. Доватора Генерала, 7.

Кроме этого, ранее открытые пункты тоже функционируют в обычном режиме по адресам:

  • ул. Сумская, 56;
  • ул. Полтавский шлях, 56;
  • вул. Шатилова дача, 4;
  • ул. Тринклера, 6;
  • ул. Кооперативная, 28-А;
  • вул. Павлова Академика, 44Б;
  • вул. Пушкинская, 2.

Указано, что для харьковчан уже доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.

В сервисе добавляют, что данные о записи, дате, времени и номере бригады можно просмотреть после записи в приложении Helsi.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковКоронавирусВакцина от коронавируса