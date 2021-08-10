Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации: адреса

В Харькове открыли три новых пункта массовой вакцинации от коронавируса. В целом прививки можно получить в 10 пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me.
"В Харькове добавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в целом уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.
Указано, что новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:
Кроме этого, ранее открытые пункты тоже функционируют в обычном режиме по адресам:
Указано, что для харьковчан уже доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.
В сервисе добавляют, что данные о записи, дате, времени и номере бригады можно просмотреть после записи в приложении Helsi.