Харьков открыл три новых пункта массовой вакцинации: адреса

"В Харькове добавилось еще 3 пункта массовой вакцинации - в целом уже открыта онлайн-запись в 10 пунктов", - говорится в сообщении.

Указано, что новые пункты вакцинации размещены по следующим адресам:

ул. 12-апреля, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 10-А;

вул. Доватора Генерала, 7.

Кроме этого, ранее открытые пункты тоже функционируют в обычном режиме по адресам:

ул. Сумская, 56;

ул. Полтавский шлях, 56;

вул. Шатилова дача, 4;

ул. Тринклера, 6;

ул. Кооперативная, 28-А;

вул. Павлова Академика, 44Б;

вул. Пушкинская, 2.

Указано, что для харьковчан уже доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.

В сервисе добавляют, что данные о записи, дате, времени и номере бригады можно просмотреть после записи в приложении Helsi.