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Харьков в срочном порядке развернул еще почти 500 коек для пациентов с COVID

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Харьков, Понедельник 11 октября 2021 14:59
Харьков в срочном порядке развернул еще почти 500 коек для пациентов с COVID Фото: в Харькове ухудшается ситуация с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Харькове развернули еще почти 500 больничных коек для пациентов с COVID. Всего в городе 1,5 тысячи коек для таких больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного городского совета.

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на выходных срочно развернули открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больнице №18. В последней теперь 240 коек для больных COVID-19.

Она также отметила, что в связи с расширением коечного фонда в Харькове необходимо сформировать дополнительные "ковидные" бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Харьков ужесточил карантинные ограничения с 10 октября.

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