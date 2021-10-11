Харьков в срочном порядке развернул еще почти 500 коек для пациентов с COVID

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Харькове развернули еще почти 500 больничных коек для пациентов с COVID. Всего в городе 1,5 тысячи коек для таких больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного городского совета.

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на выходных срочно развернули открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест в больнице №18. В последней теперь 240 коек для больных COVID-19.

Она также отметила, что в связи с расширением коечного фонда в Харькове необходимо сформировать дополнительные "ковидные" бригады медиков, поэтому на работу приглашают врачей.