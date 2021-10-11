Харків терміново розгорнув ще майже 500 ліжок для пацієнтів з COVID

Через важку ситуацію з коронавірусом у Харкові розгорнули ще майже 500 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID. Загалом в місті 1,5 тисячі ліжок для таких хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевої міської ради.

За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, на вихідних терміново розгорнули відкрили 300 ліжок в лікарні №8 і 190 додаткових місць в лікарні №18. В останній тепер 240 ліжок для хворих на COVID-19.

Вона також зазначила, що у зв'язку з розширенням ліжкового фонду в Харкові необхідно сформувати додаткові "ковідні" бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.