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Харків терміново розгорнув ще майже 500 ліжок для пацієнтів з COVID

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Харків, Понеділок 11 жовтня 2021 14:59
Харків терміново розгорнув ще майже 500 ліжок для пацієнтів з COVID Фото: у Харкові погіршується ситуація з COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через важку ситуацію з коронавірусом у Харкові розгорнули ще майже 500 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID. Загалом в місті 1,5 тисячі ліжок для таких хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевої міської ради.

За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, на вихідних терміново розгорнули відкрили 300 ліжок в лікарні №8 і 190 додаткових місць в лікарні №18. В останній тепер 240 ліжок для хворих на COVID-19.

Вона також зазначила, що у зв'язку з розширенням ліжкового фонду в Харкові необхідно сформувати додаткові "ковідні" бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Харків посилив карантинні обмеження з 10 жовтня.

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