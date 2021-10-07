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Харьков вводит оранжевую зону с 10 октября: что и как будет работать

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Харьков, Четверг 07 октября 2021 18:38
Харьков вводит оранжевую зону с 10 октября: что и как будет работать Фото: Харьков вводит оранжевую зону с 10 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 10 октября Харьков переходит в "желтую" карантинную зону. 18 октября уровень эпидемической опасности пересмотрят снова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Обьектив".

"Мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Создать бесперебойную вакцинацию и главное – тестирование населения. Дополнительно будет усиление мер после получения нами протоколов государственной КТЭБ", - заявил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.

Какие ограничения будут действовать в "оранжевой" зоне:

  • максимальная заполняемость кинотеатров и театров будет сокращена до 50%;
  • максимальное количество людей в метро и общественном транспорте будет сокращено до количества сидячих мест;
  • обязательно ношение защитной маски в метро и общественном транспорте.

По словам Руденко, учебные заведения будут работать и в дальнейшем, поскольку в городе вакцинировано более 80% педагогов.

Режим работы заведений общественного питания - не изменится.

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