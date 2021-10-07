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Харків вводить "помаранчеву" зону з 10 жовтня: що і як буде працювати

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Харків, Четвер 07 жовтня 2021 18:38
Харків вводить "помаранчеву" зону з 10 жовтня: що і як буде працювати Фото: Харків вводить помаранчеву зону з 10 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону. 18 жовтня рівень епідемічної небезпеки переглянуть знову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Обьектив".

"Ми рекомендуємо відкласти всі масові заходи. Створити безперебійну вакцинацію і головне - тестування населення. Додатково буде посилення заходів після отримання нами протоколів державної КТЕБ", - заявив заступник Харківського міського голови Андрій Руденко.

Які обмеження діятимуть в "помаранчевій" зоні:

  • максимальна заповнюваність кінотеатрів й театрів буде скорочена до 50%;
  • максимальна кількість людей в метро й громадському транспорті буде скорочена до кількості сидячих місць;
  • обов’язкове носіння захисної маски в метро й громадському транспорті.

За словами Руденка, навчальні заклади працюватимуть й надалі, оскільки в місті вакциновано більше 80% педагогів.

Режим роботи закладів громадського харчування - не зміниться.

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