Харків вводить "помаранчеву" зону з 10 жовтня: що і як буде працювати
Фото: Харків вводить помаранчеву зону з 10 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону. 18 жовтня рівень епідемічної небезпеки переглянуть знову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Обьектив".
"Ми рекомендуємо відкласти всі масові заходи. Створити безперебійну вакцинацію і головне - тестування населення. Додатково буде посилення заходів після отримання нами протоколів державної КТЕБ", - заявив заступник Харківського міського голови Андрій Руденко.
Які обмеження діятимуть в "помаранчевій" зоні:
- максимальна заповнюваність кінотеатрів й театрів буде скорочена до 50%;
- максимальна кількість людей в метро й громадському транспорті буде скорочена до кількості сидячих місць;
- обов’язкове носіння захисної маски в метро й громадському транспорті.
За словами Руденка, навчальні заклади працюватимуть й надалі, оскільки в місті вакциновано більше 80% педагогів.
Режим роботи закладів громадського харчування - не зміниться.