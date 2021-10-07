Харьков вводит оранжевую зону с 10 октября: что и как будет работать

С 10 октября Харьков переходит в "желтую" карантинную зону. 18 октября уровень эпидемической опасности пересмотрят снова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Обьектив".
"Мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Создать бесперебойную вакцинацию и главное – тестирование населения. Дополнительно будет усиление мер после получения нами протоколов государственной КТЭБ", - заявил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.
Какие ограничения будут действовать в "оранжевой" зоне:
По словам Руденко, учебные заведения будут работать и в дальнейшем, поскольку в городе вакцинировано более 80% педагогов.
Режим работы заведений общественного питания - не изменится.