Харьков может выйти из "красной" зоны, но на выходные останется в ней

В Харьковской области эпидемическая ситуация с коронавирусом улучшается, по показателям регион мог бы выйти из "красной" зоны. Однако область останется в ней, учитывая праздничные дни.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил он.

Черняк подчеркнул, что от того, как жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни, зависит, перейдет ли регион уже в ближайшее время в "оранжевую" зону.