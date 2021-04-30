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Харьков может выйти из "красной" зоны, но на выходные останется в ней

Новина українською → Харьков, Пятница 30 апреля 2021 20:59
Харьков может выйти из "красной" зоны, но на выходные останется в ней Фото: Харьков может выйти из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области эпидемическая ситуация с коронавирусом улучшается, по показателям регион мог бы выйти из "красной" зоны. Однако область останется в ней, учитывая праздничные дни.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает местное издание 057.

"Есть определенная стабилизация эпидситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть" красную зону ", но принято решение оставить область в "красной зоне", учитывая то, что мы входим в выходные дни", - заявил он.

Черняк подчеркнул, что от того, как жители будут соблюдать ограничения в праздничные дни, зависит, перейдет ли регион уже в ближайшее время в "оранжевую" зону.

Напомним, 10 апреля в Харькове ужесточили карантинные ограничения.

Кроме того, ранее главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота заявила, что пик коронавируса в регионе возможен через несколько недель. После этого ожидается снижение заболеваемости.

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