Харків може вийти з "червоної" зони, але на вихідні залишиться в ній
У Харківській області епідемічна ситуація з коронавірусом поліпшується, за показниками регіон міг би вийти з "червоної" зони. Однак область залишиться в ній, враховуючи святкові дні.
Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає місцеве видання 057.
"Є певна стабілізація епідситуації в нашій області. Харківська область сьогодні за показниками, які є розрахунковими, фактично може покинути" червону зону", але прийнято рішення залишити область в "червоній зоні", враховуючи те, що ми входимо у вихідні дні", - заявив він.
Черняк підкреслив, що від того, як жителі будуть дотримуватися обмежень у святкові дні, залежить, чи перейде Регіон вже найближчим часом в "помаранчеву" зону.
Нагадаємо, 10 квітня у Харкові посилили карантинні обмеження.
Крім того, раніше головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота заявила, що пік коронавірусу в регіоні можливий через кілька тижнів. Після цього очікується зниження захворюваності.