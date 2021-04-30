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Харків може вийти з "червоної" зони, але на вихідні залишиться в ній

Новость на русском → Харків, П'ятниця 30 квітня 2021 20:59
Харків може вийти з "червоної" зони, але на вихідні залишиться в ній Фото: Харків може вийти з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області епідемічна ситуація з коронавірусом поліпшується, за показниками регіон міг би вийти з "червоної" зони. Однак область залишиться в ній, враховуючи святкові дні.

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає місцеве видання 057.

"Є певна стабілізація епідситуації в нашій області. Харківська область сьогодні за показниками, які є розрахунковими, фактично може покинути" червону зону", але прийнято рішення залишити область в "червоній зоні", враховуючи те, що ми входимо у вихідні дні", - заявив він.

Черняк підкреслив, що від того, як жителі будуть дотримуватися обмежень у святкові дні, залежить, чи перейде Регіон вже найближчим часом в "помаранчеву" зону.

Нагадаємо, 10 квітня у Харкові посилили карантинні обмеження.

Крім того, раніше головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота заявила, що пік коронавірусу в регіоні можливий через кілька тижнів. Після цього очікується зниження захворюваності.

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