Харьковчан будут вакцинировать на рынках: список пунктов прививок
Фото: Харьковчан будут вакцинировать на рынках (Виталий Носач, РБК-Украина)
На шести городских рынках Харькова открывают центры вакцинации от коронавируса. Они начнут свою работу в пятницу, 29 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
С завтрашнего дня прививки от COVID харьковчане смогут сделать на:
- Центральном рынке,
- Конном рынке,
- Индустриальном рынке,
- рынке "Терминал" (Холодная Гора),
- "ХТЗ",
- "Солли".