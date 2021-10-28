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Харьковчан будут вакцинировать на рынках: список пунктов прививок

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Харьков, Четверг 28 октября 2021 20:33
Харьковчан будут вакцинировать на рынках: список пунктов прививок Фото: Харьковчан будут вакцинировать на рынках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На шести городских рынках Харькова открывают центры вакцинации от коронавируса. Они начнут свою работу в пятницу, 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

С завтрашнего дня прививки от COVID харьковчане смогут сделать на:

  • Центральном рынке,
  • Конном рынке,
  • Индустриальном рынке,
  • рынке "Терминал" (Холодная Гора),
  • "ХТЗ",
  • "Солли".

Напомним, власти Харькова рассматривают возможность открыть пункты вакцинации в метрополитене.

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