ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Харькове на избирательных участках получили COVID-прививку более 3 тысяч человек

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 31 октября 2021 19:26
В Харькове на избирательных участках получили COVID-прививку более 3 тысяч человек Фото: В Харькове на избирательных участках получили COVID-прививку более 3 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресение, 31 октября, в Харькове в пунктах вакцинации, работающих на избирательных участках, получили прививку от коронавируса 3 тысячи жителей города. На избирательных участках работает 40 пунктов прививки.

Об этом заявила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

По ее словам, у медицинских бригад в наличии вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Пункты работают с 9:00 до 18:00.

Кроме этих пунктов, продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и на рынках.

Напомним, за минувшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса почти 178 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе