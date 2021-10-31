В Харькове на избирательных участках получили COVID-прививку более 3 тысяч человек
Фото: В Харькове на избирательных участках получили COVID-прививку более 3 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В воскресение, 31 октября, в Харькове в пунктах вакцинации, работающих на избирательных участках, получили прививку от коронавируса 3 тысячи жителей города. На избирательных участках работает 40 пунктов прививки.
Об этом заявила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
По ее словам, у медицинских бригад в наличии вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca. Пункты работают с 9:00 до 18:00.
Кроме этих пунктов, продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и на рынках.
Напомним, за минувшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса почти 178 тысяч человек.