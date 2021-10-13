ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Харькове обнаружили схему подделки ПЦР-тестов, ее организовали медлаборатория и турагентство

Новина українською →
Харьков, Среда 13 октября 2021 11:45
В Харькове обнаружили схему подделки ПЦР-тестов, ее организовали медлаборатория и турагентство Фото: в Харькове обнаружили схему подделки ПЦР-тестов (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове правоохранители разоблачили схему фальсификации и продажи ПЦР-тестов на коронавирус. Ее организовали сотрудники турагентства и медлаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По предварительным подсчетам, в месяц мошенники изготавливали около 600 поддельных медицинских документов.

Как установили следователи, сотрудники турагентства предлагали своим клиентам приобрести отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого пересечения границы и уклонения от обязательной самоизоляции после въезда в Украину.

После чего клиенты перечисляли деньги на карточку работников турагентства и отправляли фото заграничного паспорта.

Впоследствии документы отправляли в медицинскую лабораторию, где выписывались фальсифицированные результаты ПЦР-тестов и вносилась ложная информация в медицинскую систему, из которой она попадала в приложение "Вдома".

Правоохранители провели обыски по адресу медлаборатории, в офисе турагентства и по местам проживания фигурантов, где изъяли: фальсифицированные справки, компьютерную технику, черновые записи.

Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченным лицам о подозрении.

Фото: в Харькове обнаружили схему подделки ПЦР-тестов (gp.gov.ua)

.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе