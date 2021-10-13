В Харькове обнаружили схему подделки ПЦР-тестов, ее организовали медлаборатория и турагентство

В Харькове правоохранители разоблачили схему фальсификации и продажи ПЦР-тестов на коронавирус. Ее организовали сотрудники турагентства и медлаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По предварительным подсчетам, в месяц мошенники изготавливали около 600 поддельных медицинских документов.

Как установили следователи, сотрудники турагентства предлагали своим клиентам приобрести отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого пересечения границы и уклонения от обязательной самоизоляции после въезда в Украину.

После чего клиенты перечисляли деньги на карточку работников турагентства и отправляли фото заграничного паспорта.

Впоследствии документы отправляли в медицинскую лабораторию, где выписывались фальсифицированные результаты ПЦР-тестов и вносилась ложная информация в медицинскую систему, из которой она попадала в приложение "Вдома".

Правоохранители провели обыски по адресу медлаборатории, в офисе турагентства и по местам проживания фигурантов, где изъяли: фальсифицированные справки, компьютерную технику, черновые записи.

Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченным лицам о подозрении.

Фото: в Харькове обнаружили схему подделки ПЦР-тестов (gp.gov.ua)

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