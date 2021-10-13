У Харкові виявили схему підробки ПЛР-тестів, її організували медлабораторія та турагентство
У Харкові правоохоронці викрили схему фальсифікації та продажу ПЛР-тестів на коронавірус. Її організували співробітники турагентства і медлабораторії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
За попередніми підрахунками, на місяць шахраї виготовляли близько 600 підроблених медичних документів.
Як встановили слідчі, працівники турагентства пропонували своїм клієнтам придбати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для швидкого перетину кордону та ухилення від обов’язкової самоізоляції після в’їзду в Україну.
Після чого клієнти перераховували гроші на картку працівників турагентства та відправляли фото закордонного паспорта.
Згодом документи відправляли до медичної лабораторії, де виписувалися фальсифіковані результати ПЛР-тестів та вносилася неправдива інформація у медичну систему, з якої вона потрапляла у додаток "Вдома".
Правоохоронці провели обшуки за адресою медлабораторії, в офісі турагентства та за місцями проживання фігурантів, де вилучили: фальсифіковані довідки, комп’ютерну техніку, чорнові записи.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення викритим особам про підозру.
Фото: у Харкові виявили схему підробки ПЛР-тестів (gp.gov.ua)
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