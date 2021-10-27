В Харькове откроют пункты вакцинации на рынках

В Харькове в ближайшее время откроют пункты вакцинации от коронавируса на рынках. При этом местные власти рассматривают возможность открыть центры прививок в метро.

Об этом заявила заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today .

"Открываем шесть пунктов на рынках. Смотрим сейчас помещение в метрополитене. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Потому что прекрасно понимаем, что метрополитен посещают люди, которые торопятся. Посмотрим, что у нас из этого получится", - заявила она.

При этом заместитель мэра Харькова заявила, что в ближайшее время пункты вакцинации могут развернуть в двух торговых центрах.

"Сейчас подбираем площадки, где мы могли бы развернуть дополнительно пункты вакцинации. Возможно, в "Никольском" второй пункт откроем, возможно еще во "Французском бульваре", - добавила она.