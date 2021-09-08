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В Харькове учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к COVID

Автор: Валерия Полищук

В Харькове планируют проверить иммунитет к COVID у учителей и медиков. Поскольку сейчас трудно определить у скольких работников лечебных и образовательных заведений есть иммунитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ATN.

По словам заместителя городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений, однако число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели коронавирусом бессимптомно.

При этом она добавила, что по имеющимся данным, иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.

"Есть врачи, которые не болели, но постоянно контактировали с инфицированными, работали в ковидных отделениях. Они заработали иммунитет, получив малые дозы вируса", - заявила Горбунова-Рубан.

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